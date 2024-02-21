تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن تكرير النفط في روسيا انخفض بنحو 7% منذ بداية العام
وذكر أن الوزارة تركز على توقعاتها الحالية لتكرير النفط لعام 2024 بإجمالي 275 مليون طن.
وأضاف أن روسيا يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الإنتاج، وستحدد حجم صادراتها بناء على الالتزامات.
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