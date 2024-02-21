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تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

2/21/2024 5:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن تكرير النفط في روسيا انخفض بنحو 7% منذ بداية العام
وذكر أن الوزارة تركز على توقعاتها الحالية لتكرير النفط لعام 2024 بإجمالي 275 مليون طن.
وأضاف أن روسيا يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الإنتاج، وستحدد حجم صادراتها بناء على الالتزامات.














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