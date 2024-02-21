كأنها شيطان صغير يمشي.. هكذا بدت سمكة العقرب الشيطانية في قاع خليج العقبة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال استكشافها مياه البحر الأحمر بخليج العقبة في الأردن، استطاعت الغواصة المحترفة والمصورة تحت الماء، كاثرين هولزر، رصد مشهدًا مثيرًا للإعجاب لسمكة العقرب الشيطانية، التي بدت وكأنها تمشي بقاع البحر.وتشرح هولزر لموقع CNN بالعربية أن صغار أسماك العقرب الشيطانية تتميز بألوانها المذهلة، ولكنها حين تصبح بالغة يصبح لونها باهتًا للغاية.وبحسب ما ذكره موقع القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن أسماك العقرب الشيطانية تُعد من المفترسات التي تعيش في قيعان الصخور المرجانية الزاخرة بالأعشاب في مسطحات الشعاب المرجانية، ويمكن أن يصل طول الكائن البحري إلى 30 سنتيمترا.



وتُعد أسماك العقرب الشيطانية سامة للغاية، لهذا السبب تنصح هولزر بتوخي الحذر عند الاقتراب من القاع، حيث يمكن أن تكون السمكة السامة مختبئة.



وبحسب ما ذكره موقع "Fish Base" المتعاون مع القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يمكن لسمكة العقرب الشيطانية أن تسبب إصابة مؤلمة من خلال لدغتها الظهرية السامة.



وعادة ما ترصد هولزر مشاهد فريدة من نوعها لأغرب الكائنات البحرية خلال الغوص بمياه البحر الأحمر بخليج العقبة.

وقد حظي مقطع الفيديو الذي شاركته هولزر عبر حسابها على "انستغرام" بصدى واسع النطاق من قبل متابعيها، وتلقى أكثر من 90 ألف مشاهدة.





CNN