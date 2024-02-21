بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشا بالأردن اليوم الأربعاء .
حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم
ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2030 دولارا بالتداولات العالمية
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