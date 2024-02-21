بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن !

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت اسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشا بالأردن اليوم الأربعاء .

حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم



ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2030 دولارا بالتداولات العالمية

