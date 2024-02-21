الهلال الأحمر بغزة: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.



وأضاف في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.



وتابعت: شارك في عملية الاجلاء 5 مركبات إسعاف، أجلت 21 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح جنوب القطاع.

