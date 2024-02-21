الهلال الأحمر بغزة: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.
وأضاف في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.
وتابعت: شارك في عملية الاجلاء 5 مركبات إسعاف، أجلت 21 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح جنوب القطاع.
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