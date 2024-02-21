إنشاء وتنفيذ حديقة وسط عجلون بـ 54 ألف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشرت بلدية عجلون الكبرى تنفيذ أعمال عطاء انشاء حديقة عامة وسط مدينة عجلون.وقالت البلدية إن الحديقة تقع في وسط عجلون وبكلفة تقديرية قرابة 54 الف دينار.وتحاط الحديقة بشوارع من جميع الاتجاهات، وتعتبر استراحة ومتنفس لأهالي عجلون، وبحكم موقعها الذي يتوسط وسط عجلون ستكون نقطة مهمة على مسار حركة السُيّاح بالمحافظة لوقوعها مقابل مسجد عجلون التاريخي.وتشتمل على التشطيبات المعمارية بأفضل الطرق، مراعية أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الري والأعمال الكهربائية لإنارة الحديقة ليلا ،كما يحيط بالحديقة أسوار خارجية من حجر عجلون لينسجم مع طبيعة عجلون وجمالها، كما تحاط بدرابزين من الستانلس ستيل لحماية الحديقة من الشوارع المحيطة فيها وحماية مرتادي الحديقة.



وستحتوي الحديقة وحسب التصميم على أدراج داخلية حجرية وممر خاص لإستخدامات ذوي الإحتياجات الخاصة، وستكون محاطة بمساحة خضراء على محيطها كاملة من الداخل، وتحتوي على أشجار وأحواض زراعة داخلية، ومحاطة من الخارج برصيف من بلاط الإنترلوك.

ويتوقع الإنتهاء من الأعمال حسب عقد العطاء بعد أقل من 70 يوما من تاريخ البدء.

























