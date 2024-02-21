السعودية.. فيديو شجار جماعي وإشهار سلاح أبيض يثير تفاعلا والداخلية ترد

MENAFN - Al Wakeel News)تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو في السعودية من شجار جماعي بين مقيم وسعوديين اثنين تخلله إشهار سلاح أبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول معلنة إلقاء القبض على المتورطين وناشرة صورا لهم بعد ضبطهم.



وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية باستخدام سلاح ابيض في مكان عام.."



وتابعت الداخلية السعودية: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".