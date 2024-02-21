وزارة الصحة بغزة: سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن "الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق شعبنا في غزة لتحقيق الإبادة الجماعية".
وأضاف القدرة في تصريحات صحفية أن المجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا في حماية حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وتابع "سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان قطاع غزة خصوصا الأطفال."
وأكد أن الاحتلال يصر على عدم إيصال المساعدات لتبقى المنظومة الصحية منهارة.
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