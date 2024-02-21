Wednesday, 21 February 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصحة بغزة: سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان القطاع

2/21/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن "الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق شعبنا في غزة لتحقيق الإبادة الجماعية".


وأضاف القدرة في تصريحات صحفية أن المجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا في حماية حقوق الإنسان في قطاع غزة.


وتابع "سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان قطاع غزة خصوصا الأطفال."


وأكد أن الاحتلال يصر على عدم إيصال المساعدات لتبقى المنظومة الصحية منهارة.

MENAFN21022024000208011052ID1107879484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث