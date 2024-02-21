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الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند

2/21/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة NDTV بأن شرطة ولاية هاريانا الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين الذين أعلنوا إطلاق مسيرة نحو العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء.
وأضافت القناة أن الاشتباكات بين المزارعين وأفراد الشرطة وقعت في التجمع السكني شامبخو الذي أصبح نقطة رئيسية لحشد المزارعين المحتجين.


وأشارت الشرطة إلى أن عدد المحتجين يتجاوز 100 ألف شخص، وأن العديد من المزارعين وصلوا إلى مكان الاحتجاجات على متن جراراتهم في حين بدأ بعضهم في تركيب صفائح وقضبان حديدية على المعدات من أجل اقتحام حواجز الشرطة وتفكيك الكتل الخرسانية التي تسد الطرق المؤدية إلى نيودلهي.

RT

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