الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة NDTV بأن شرطة ولاية هاريانا الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين الذين أعلنوا إطلاق مسيرة نحو العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء.
وأضافت القناة أن الاشتباكات بين المزارعين وأفراد الشرطة وقعت في التجمع السكني شامبخو الذي أصبح نقطة رئيسية لحشد المزارعين المحتجين.
وأشارت الشرطة إلى أن عدد المحتجين يتجاوز 100 ألف شخص، وأن العديد من المزارعين وصلوا إلى مكان الاحتجاجات على متن جراراتهم في حين بدأ بعضهم في تركيب صفائح وقضبان حديدية على المعدات من أجل اقتحام حواجز الشرطة وتفكيك الكتل الخرسانية التي تسد الطرق المؤدية إلى نيودلهي.
RT
MENAFN21022024000208011052ID1107879483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.