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العثور على ساق بشرية على مسار مترو أنفاق في نيويورك

2/21/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُثر خلال عطلة نهاية الأسبوع على ساق بشرية على السكة الحديد في قطارات الأنفاق بنيويورك، في حادثة مروعة تحقّق فيها شرطة المدينة الأميركية لإيجاد كامل الجثة.
وأوضحت الشرطة الامريكية أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار يوم السبت لمكالمة تبلغ عن العثور على "بقايا بشرية" على سكة الخط الرابع في منطقة برونكس.


وأضافت الشرطة الامريكية "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشرية".


وشهدت شبكة مترو الانفاق في نيويورك بعض الحوادث المأسوية في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلامية، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنية.

البيان

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