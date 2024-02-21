هام من الضريبة لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

بذلك يكون تم الانتهاء من إنشاء حساب لك على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو القيام بالربط.

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