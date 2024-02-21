Wednesday, 21 February 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هام من الضريبة لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

2/21/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تأكيدها على أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.
وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن الى سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وبينت أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: انقر هنا ‏
وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمكّن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة، والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.
وقالت إنه يمكن الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالكتروني / ثم يتم الضغط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية، ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد، ثم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والضغط على زر دخول ثم يتم ادخال رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف الخلوي المعتمد ومن ثم يتم الضغط على زر تحقق. وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب الفوترة الوطني الإلكتروني ثم يتم إدخال الرمز الظاهر في أسفل الشاشة والضغط على زر نظام الفوترة الوطني الالكتروني، وستظهر شاشة التسجيل وفيها الرقم الضريبي الخاص بالمكلف، ويتم القيام بإدخال اسم مستخدم جديد وإدخال كلمة مرور جديدة على أن تتضمن رقم وحرف صغير وحرف كبير ورمز واحد لكل منها وان تكون عدد الخانات المدخلة لا تقل عن 8 خانات، ثم الضغط على زر إنشاء حساب.


بذلك يكون تم الانتهاء من إنشاء حساب لك على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو القيام بالربط.


MENAFN21022024000208011052ID1107879479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث