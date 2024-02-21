طبيبة تكشف أهم علامة لمرض السكري على الجلد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مختصة الغدد الصماء المعروفة على تيك توك باسم“The Voice of Diabetes”، من علامة قد تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري.وأوضحت الطبيبة أن العلامة تتمثل في جفاف الجلد الشديد، وأوصت بزيارة الطبيب على الفور عند ملاحظة هذه العلامة.

حذرت مختصة الغدد الصماء المعروفة على تيك توك باسم“The Voice of Diabetes”، من علامة قد تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري.

وأوضحت الطبيبة أن العلامة تتمثل في جفاف الجلد الشديد، وأوصت بزيارة الطبيب على الفور عند ملاحظة هذه العلامة.

وإضافة إلى جفاف الجلد الشديد، يمكن أن يتسبب مرض السكري بالعديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك تغير لونه تحت الإبطين وعلى الرقبة، وظهور علامات، إضافة إلى حب الشباب.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض لمرض السكري، وعلى أهمية التشخيص المبكر للمرض في الحصول على نتائج أفضل للعلاج.

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