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التنمية المحلية: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه ضمن مشروعك

2/21/2024 4:33:33 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى اللواء هشام آمنة
وزير التنمية المحلية ، تقريراً اليوم الأربعاء عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024، حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي 28 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.



وأكد اللواء هشام آمنة، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسياً للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الآخري المحتملة.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة منذ إطلاقها مبادرة مشروعك لا تألو جهدا في تقديم الدعم المالي لكل أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو حرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب تلك المشروعات.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع خطة ورؤية جديدة لمشروعك خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ مزيد من القروض وتوفير التمويل اللازم لأكبر عدد من المشروعات الراغبة في الحصول على قرض ودعمها وسرعة الموافقة عليها وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، والتيسير في استخراج التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، يعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.



وقال وزير التنمية المحلية، إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضى من تحقيق أعلي نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت حوالى 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروع ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل مشروعك بالوزارة والمتابعة علي مدار اليوم مع مديري مكاتب مشروعك بالمحافظات بالإضافة إلي التعاون والتنسيق الجيد مع البنوك الوطنية التي تتعاون مع الوزارة في مشروعك والتي بدأت منذ انطلاق العام الجاري في التوسع في خطط وبرامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتعاون مع الوزارة ، وكذا الترويج والمرور علي مكاتب مشروعك للقاء العاملين والراغبين من الشباب في الحصول علي التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة والمشروعات المقدمة وتقديم الدعم المالي والفني و تشجيع الشباب علي ريادة الأعمال بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة .



ولفت اللواء هشام آمنة الى ان مشروعك تمكن خلال الفترة الماضية من التنسيق الفعال والهادف مع منصة " أيادي مصر " التابعة للوزارة والتي نجحت فى دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتسويق المنتجات الكترونياً التي نتجت عن المشروعات التى قام بتمويلها مشروعك بالمحافظات ، مما ساهم في تحسين ودعم القدرة التسويقية لهذه المشروعات وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترة الحالية.



ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بضرورة الاستمرار في تدريب و رفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، و يتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض، و يتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.



وكلف اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ الحملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى والريف والجامعات للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.














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