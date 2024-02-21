مستشارة وزير الخارجية ياسمين موسى تقدم مرافعة مصر أمام العدل الدولية

(MENAFN
- Youm7) تبدأ المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
تترقب الأنظار الدولية المرافعة المصرية الشفهية أمام
محكمة العدل الدولية
والمنتظرة اليوم الأربعاء، حيث ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
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