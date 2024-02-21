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مستشارة وزير الخارجية ياسمين موسى تقدم مرافعة مصر أمام العدل الدولية

2/21/2024 4:33:33 AM
(MENAFN- Youm7) تبدأ المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

تترقب الأنظار الدولية المرافعة المصرية الشفهية أمام
محكمة العدل الدولية
والمنتظرة اليوم الأربعاء، حيث ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.







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