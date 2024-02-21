المستشارة ياسمين موسى.. دكتورة كامبريدج تقود مرافعة مصر لفضح جرائم الاحتلال

MENAFN - Youm7) تبدأ المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "اليوم السابع" حول المستشارة ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، هي المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، ⁠آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.

تترقب الأنظار الدولية المرافعة المصرية الشفهية أمام

محكمة العدل الدولية

والمنتظرة اليوم الأربعاء، حيث ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.



