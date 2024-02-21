أسوشيتيد برس: توقف عمليات توصيل المواد الغذائية لشمال غزة يفاقم خطر المجاعة

MENAFN - Youm7) أعلن برنامج الغذاء العالمى أنه أوقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة المعزول بسبب الفوضى المتزايدة فى المنطقة، فى تطور اعتبرته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء، يُزيد المخاوف من احتمالية وقوع مجاعة حادة بين السكان، ونشرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذر من أن واحدًا من كل ستة أطفال في الشمال يعانى من سوء التغذية الحاد.

وأفادت الوكالة في سياق تقرير أعدته حول هذا الشأن أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن دخول شاحنات المساعدات إلى المنطقة المحاصرة انخفض إلى أكثر من النصف خلال الأسبوعين الماضيين بينما قال عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة ونشطاء مستقلون إن عملية استيعاب الشاحنات وتوزيعها تعطلت بسبب فشل إسرائيل في ضمان سلامة القوافل وسط استمرار قصفها وهجومها البري.

وأكدت الوكالة أن إضعاف عملية المساعدات يهدد بتعميق البؤس في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني وطمس أحياء بأكملها وتشريد أكثر من 80% من السكان البالغ عددهم الآن من 2.3 مليون.

وأشارت إلى اندلاع قتال عنيف وغارات جوية في اليومين الماضيين في مناطق عديدة بشمال غزة قال الجيش الإسرائيلي إنها تم تطهيرها إلى حد كبير من فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس قبل أسابيع، مع ذلك، أمر الجيش يوم أمس الثلاثاء بإخلاء منطقتين على الطرف الجنوبي لمدينة غزة، زاعمًا أن فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالت تقاوم بشدة.



ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلى عزل بالفعل شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، منذ أن توغلت قواته فيه للمرة الأولى في أواخر أكتوبر الماضي حتى تحولت مساحات كبيرة من المدينة إلى أنقاض، في حين لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين محرومين إلى حد كبير من المساعدات حتى أصبحت الظروف هناك أشبه بالمجاعة، حيث تقتصر الأسر على وجبة واحدة في اليوم وغالباً ما تلجأ إلى خلط علف الحيوانات والطيور مع الحبوب لخبز الخبز.

وقالت سعاد أبو حسين، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال تعيش في مدرسة في مخيم جباليا للاجئين لمراسل الوكالة:" الوضع يفوق تصورك"، وأضاف أيمن أبو عوض، من سكان الزيتون، أنه يتناول وجبة واحدة يوميا لتوفير ما يستطيع لأطفاله الأربعة، وتابع:" لقد أكل الناس كل ما وجدوه، بما في ذلك علف الحيوانات والخبز الفاسد".

وقال برنامج الأغذية العالمي" إنه اضطر إلى وقف المساعدات إلى الشمال بسبب "الفوضى الكاملة والعنف الناتج عن انهيار النظام المدني".

وأضاف أنه أوقف تسليم المساعدات إلى الشمال لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع بعد أن أصابت غارة شاحنة مساعدات ورغم محاولات استئناف العمل هذا الأسبوع، إلا أن القوافل تعرضت لإطلاق نار يومي الأحد والاثنين الماضيين .

وتعهد برنامج الأغذية العالمي بالعمل على استئناف عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن، ودعا إلى فتح نقاط عبور للمساعدات بشكل مباشر من إسرائيل إلى شمال غزة وتحسين نظام الإخطار للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وحذر من "انزلاق حاد نحو الجوع والمرض"، قائلًا إن "الناس يموتون بالفعل لأسباب مرتبطة بالجوع".

وأفاد تقرير اليونيسف الذي أُعد بالتعاون مع مجموعة التغذية العالمية، أن أكثر من 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة يتناولون وجبتين غذائيتين أو أقل يوميا، وهو ما يعرف بالفقر الغذائي الشديد، وتتأثر نسبة مماثلة بالأمراض المعدية، حيث يعاني 70% من الإسهال في الأسبوعين الماضيين، كذلك، حُرم أكثر من 80% من المنازل من المياه النظيفة والآمنة، حيث تحصل الأسرة المتوسطة على لتر للشخص الواحد يوميًا، وفقًا للتقرير الذي صدر الاثنين الماضي، أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، حيث تدخل معظم المساعدات الإنسانية، بلغ معدل سوء التغذية الحاد 5%، مقارنة بنحو 15% في شمال غزة، الذي عزلته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانقطعت عنه المساعدات إلى حد كبير لعدة أشهر.

وذكر التقرير أنه قبل الحرب كان المعدل في أنحاء غزة أقل من 1%.

وقال تيد شيبان، مسئول اليونيسيف، في بيان:" إن قطاع غزة يستعد ليشهد انفجارًا في الوفيات بين الأطفال، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المستوى الذي لا يطاق بالفعل لوفيات الأطفال في غزة".



