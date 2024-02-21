شهيد واعتقالات ودمار كبير فى البنية التحتية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

(MENAFN
- Youm7) استشهد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة جنين ومخيمها، فى وقت متأخر من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.
وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، ودمرت ممتلكات وأحرقت ودمرت عددا من السيارات.
وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم، وأخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين أشخاص.
MENAFN21022024000132011024ID1107879359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.