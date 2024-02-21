شهيد واعتقالات ودمار كبير فى البنية التحتية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة جنين ومخيمها، فى وقت متأخر من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.



وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، ودمرت ممتلكات وأحرقت ودمرت عددا من السيارات.

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم، وأخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.



وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين أشخاص.





