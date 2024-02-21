الخارجية الأمريكية: قلقون إزاء اتساع الصراع فى غزة ليمتد إلى لبنان

MENAFN - Youm7) عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء إمكانية اتساع رقعة الصراع فى غزة ليمتد إلى لبنان.

وقال ميلر ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن واشنطن تواصل العمل على تحقيق مسار دبلوماسي لهذا الصراع".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتضمن المشروع الأمريكي وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإفراج تدريجي عن الرهائن، ويشدد على معارضة الولايات المتحدة للتوغل الإسرائيلي الوشيك في مدينة رفح بجنوب غزة "في ظل الظروف الحالية"، ويؤكد على رفضه لـ "التهجير القسري" لأي مدنيين.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن .



