الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تندد بالعمليات العسكرية فى غزة

(MENAFN
- Youm7)
أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى استمرار ورود أنباء عن عمليات برية في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتشريد وتدمير البنية التحتية المدنية، وفقا لتقارير.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية استشهد 103 فلسطينيين واصيب 142 آخرين يومي 19 و20 فبراير، نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي المكثف، في معظم أنحاء قطاع غزة ليصل اجمالي الشهداء ما لا يقل عن 29,195 فلسطينيا في غزة واصابة 69,170 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر 2023، فضلا عن نزوح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات.
ومن جانبه اختتم جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة زيارته الي غزة، حيث زار معبري كرم أبو سالم ورفح، مؤكدا علي التحديات التي تواجه إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
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