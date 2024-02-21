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الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تندد بالعمليات العسكرية فى غزة

2/21/2024 4:33:32 AM
(MENAFN- Youm7)

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى استمرار ورود أنباء عن عمليات برية في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتشريد وتدمير البنية التحتية المدنية، وفقا لتقارير.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية استشهد 103 فلسطينيين واصيب 142 آخرين يومي 19 و20 فبراير، نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي المكثف، في معظم أنحاء قطاع غزة ليصل اجمالي الشهداء ما لا يقل عن 29,195 فلسطينيا في غزة واصابة 69,170 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر 2023، فضلا عن نزوح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات.

ومن جانبه اختتم جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة زيارته الي غزة، حيث زار معبري كرم أبو سالم ورفح، مؤكدا علي التحديات التي تواجه إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة










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