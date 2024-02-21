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تجهيز 34 باكية فى معرض أهلا رمضان بامبابة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

2/21/2024 4:33:28 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تجهيز معرض "أهلًا رمضان " في إمبابة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة.
يقام المعرض في شارع المطار على مساحة 800 متر، ويضم 34 باكية سيتم تجهيزها بمختلف المنتجات والسلع بتخفيضات تصل لـ30%، حيث من المقرر أن يتيح المعرض طوال فترة عمله مختلف أنواع السلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان.
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عددًا من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كافة قطاعات المحافظة.
ووجه باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

بدء تجهيز معرض أهلا رمضان في إمبابة

تجهيز معرض أهلا رمضان في إمبابة








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