تجهيز 34 باكية فى معرض أهلا رمضان بامبابة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

(MENAFN
- Youm7) تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تجهيز معرض "أهلًا رمضان " في إمبابة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة.
يقام المعرض في شارع المطار على مساحة 800 متر، ويضم 34 باكية سيتم تجهيزها بمختلف المنتجات والسلع بتخفيضات تصل لـ30%، حيث من المقرر أن يتيح المعرض طوال فترة عمله مختلف أنواع السلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان.
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عددًا من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كافة قطاعات المحافظة.
ووجه باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
بدء تجهيز معرض أهلا رمضان في إمبابة
تجهيز معرض أهلا رمضان في إمبابة
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