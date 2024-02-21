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فوائد التوابل والبهارات فى إفطار رمضان.. يقلل الانتفاخات

2/21/2024 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب شهر رمضان الكريم وفي هذا التقرير نتناول اهم التوابل والبهارات في المطبخ المصري التي تدخل في تحضير وصفات الإفطار، والتي تساعد علي الصيام، وانتظام الجهاز الهضمي والتنفسي وتساعد علي القيام بالعبادات دون الشعور بتعب .



وفى هذا الإطار، أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورعماد الدين حسن يتناول فيها أفضل التوابل والبهارات فى سفرة رمضان:



1- الكمّون : يتمّ استعماله في تحسين طعم الأكل كنوع من أنواع التوابل فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة فهو يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحفّز على إفراز الإنزيمات من البنكرياس، ويخفف من نزلات البرد باعتباره مطهراً للأمعاء، كما يعتبر طارداً للغازات، ويعمل على دعم الجهاز المناعي، ويعالج فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.



وايضا له فوائد طبية اخري : فهو يدخل في علاج امراض الجهاز التنفسي كالتهاب الجيوب الأنفية، والالتهابات الرئوية، ونزلات البرد. و يعدّ طارداً للبلغم من الحلق والرئتين، كما يعالج التهاب الحلق بإضافة الزنجبيل له. وايضا يعالج آلام البطن والمغص خاصّة لدى الرضّع.



2- المستكة : تعطي المستكة نكهه لذيذة في الاطعمة لاحتوائها علي زيوت طياره هامة وتساعد ايضا علي حماية بطانه المعده و علاج الحرقان الناتج من قرحه المعده والتخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغازات .. تساعد ايضا علي تحسين الدوره الدموية وخفض مستوي الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم وعلاج بعض امراض الصدر كالربو باستنشاق بخارها



3- الهيل (حب هال، أو الحبهان، أو الهال): يستخدم صحيحاً أو مطحونًا، يدخل في إعداد معظم الأطباق العربية وهو مكوّنٍ رئيسي في القهوة العربية، يجب حفظه في وعاءٍ غامق (غير منفذ للضوء) ومحكم الإغلاق. كثير من الاشخاص لا يفضلون تناوله ولكنه له نكهه وطعم مميز لاي حساء يفضل وضعه مع سلق الدجاج والطيورلان له خاصيه مميزه في تخفيف الروائح القوية .. وله العديد من الفوائد الطبية فهو يعزز صحه الجهاز الهضمي ويساعد علي علاج مشاكل المعده ومقاومه الامساك وتسهيل عمليه الاخراج .. ويساعد ايضا في عمليات الايض الخلوي لوجود العناصر الهامه مثل الحديد والمنجنيز .. وتعزيز صحه الفم والاسنان والتخلص من رائحه الفم الكريهه والوقاية من البكتريا والجراثيم التي تسبب تسوس الاسنان.





4- ورق الغار (الراند، أو ورق اللورا): أوراقٌ عطرية الطعم ذات رائحة مميّزة وطيبة، ويستخدم طازجةً أو مجففة او مطحون، تستخدم في سلق اللحوم والدواجن، لتخفيف رائحتهم وتضفي مذاق لذيذ علي الاطباق وفي صناعه انواع الحساء المختلفه. وعن فائدته الطبيه فهو يقلل من مستويات السكر في الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي النوع الثاني من السكري وايضا يحارب وتبطي نمو خلايا السرطان وخاصه سرطان الثدي ويحتوي ورق الغار علي فيتامينات ومعادن هامه مثل فيتامين أ و ج وب 6 والحديد والكالسيوم والمنجينز.



5- الزعتر (صعتر): هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً، ويدخل الزعتر في صناعة المخبوزات والبيتزا. يحتوي علي مضادات اكسده وفيتامين K
وايضا في تحضير الطعام لتقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طياره هامة لتخفيف الام المعده والقولون ويستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة.












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