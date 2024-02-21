لافروف يصل إلى ريو دى جانيرو لحضور الاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين

MENAFN - Youm7) وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، وهى المحطة الأخيرة فى جولته بأمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه أثناء وجوده فى البرازيل، من المقرر أن يشارك لافروف في اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية مجموعة العشرين. وفي وقت سابق، زار كبير الدبلوماسيين الروس كوبا وفنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنه من المتوقع أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية عديدة على هامش الحدث.. وسيوضح في خطابه أمام اجتماع مجموعة العشرين تقييم روسيا للتحديات العالمية والخطوات التي يتعين اتخاذها لحل المشاكل العالمية".

وأضافت "سنعارض علنا محاولات عسكرة العلاقات الاقتصادية الدولية، واستخدام الحرب الهجين وتقويض سيادة واستقلال الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية. وسنؤكد أيضا ضرورة ضمان سيادة القانون الدولي ومبادئه الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واستئناف ممارسة اتخاذ قرارات جماعية مع جميع الدول المعنية على أساس التوافق والبحث عن أرضية مشتركة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاجتماع سيخصص للقضايا الدولية الملحة مع التركيز على حل التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية العالمية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتولى البرازيل العام الجاري رئاسة مجموعة العشرين.

وكان لافروف قد بدأ جولة في أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري تشمل ثلاث دول هي كوبا وفنزويلا والبرازيل.



