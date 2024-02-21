لافروف يصل إلى ريو دى جانيرو لحضور الاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين

(MENAFN
- Youm7) وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، وهى المحطة الأخيرة فى جولته بأمريكا اللاتينية.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه أثناء وجوده فى البرازيل، من المقرر أن يشارك لافروف في اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية مجموعة العشرين. وفي وقت سابق، زار كبير الدبلوماسيين الروس كوبا وفنزويلا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنه من المتوقع أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية عديدة على هامش الحدث.. وسيوضح في خطابه أمام اجتماع مجموعة العشرين تقييم روسيا للتحديات العالمية والخطوات التي يتعين اتخاذها لحل المشاكل العالمية".
وأضافت "سنعارض علنا محاولات عسكرة العلاقات الاقتصادية الدولية، واستخدام الحرب الهجين وتقويض سيادة واستقلال الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية. وسنؤكد أيضا ضرورة ضمان سيادة القانون الدولي ومبادئه الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واستئناف ممارسة اتخاذ قرارات جماعية مع جميع الدول المعنية على أساس التوافق والبحث عن أرضية مشتركة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الاجتماع سيخصص للقضايا الدولية الملحة مع التركيز على حل التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية العالمية.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتولى البرازيل العام الجاري رئاسة مجموعة العشرين.
وكان لافروف قد بدأ جولة في أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري تشمل ثلاث دول هي كوبا وفنزويلا والبرازيل.
MENAFN21022024000132011024ID1107879350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.