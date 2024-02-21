وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس لولا غير مقبول

(MENAFN
- Youm7) وصف وزير الخارجية البرازيلى، ماورو فييرا، رد إسرائيل على التصريحات التى أدلى بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن قطاع غزة بأنه "غير مقبول" و"غير صادق".
وقال فييرا - في تصريحات خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، "إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.
وبعد أن شبه الرئيس البرازيلي، الأحد، "الحرب الإسرائيلية فى غزة بمعاملة هتلر لليهود"، قالت إسرائيل، الاثنين، "إن لولا غير مرحب به إلى أن يتراجع عن تصريحاته، فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "إن إسرائيل لن تنسى ولن تغفر"، واصفا تصريحات لولا بأنها "هجوم خطير معاد للسامية" مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل إلى أن يتراجع عنها.
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