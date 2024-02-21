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وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس لولا غير مقبول

2/21/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Youm7) وصف وزير الخارجية البرازيلى، ماورو فييرا، رد إسرائيل على التصريحات التى أدلى بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن قطاع غزة بأنه "غير مقبول" و"غير صادق".

وقال فييرا - في تصريحات خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، "إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.

وبعد أن شبه الرئيس البرازيلي، الأحد، "الحرب الإسرائيلية فى غزة بمعاملة هتلر لليهود"، قالت إسرائيل، الاثنين، "إن لولا غير مرحب به إلى أن يتراجع عن تصريحاته، فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "إن إسرائيل لن تنسى ولن تغفر"، واصفا تصريحات لولا بأنها "هجوم خطير معاد للسامية" مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل إلى أن يتراجع عنها.








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