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المملكة المتحدة تدعو إلى وقف فورى للقتال فى غزة لإدخال المساعدات

2/21/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Youm7) دعت المملكة المتحدة إلى وقف فورى للقتال من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت ممثلة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد - في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، "إن المدنيين الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية مدمرة"، معربة عن "القلق بشكل خاص إزاء الوضع في رفح، حيث يمكن أن تؤدي عملية عسكرية إلى عواقب مروعة على المدنيين الذين يحتمون هناك وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه"، موضحة أن "المفاوضات الجارية حاسمة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة".

وأضافت "سنواصل العمل لوقف القتال وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية وغزة
مصحوبة بحزمة دعم دولية، ووجود أفق سياسي يوفر مسارا موثوقا ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين مما يضمن السلام والأمن والعدالة لكلا البلدين".








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