المملكة المتحدة تدعو إلى وقف فورى للقتال فى غزة لإدخال المساعدات

(MENAFN
- Youm7) دعت المملكة المتحدة إلى وقف فورى للقتال من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت ممثلة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد - في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، "إن المدنيين الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية مدمرة"، معربة عن "القلق بشكل خاص إزاء الوضع في رفح، حيث يمكن أن تؤدي عملية عسكرية إلى عواقب مروعة على المدنيين الذين يحتمون هناك وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه"، موضحة أن "المفاوضات الجارية حاسمة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة".
وأضافت "سنواصل العمل لوقف القتال وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية وغزة
مصحوبة بحزمة دعم دولية، ووجود أفق سياسي يوفر مسارا موثوقا ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين مما يضمن السلام والأمن والعدالة لكلا البلدين".
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