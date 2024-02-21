Wednesday, 21 February 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كولومبيا: جيش التحرير الوطنى يعلن تجميد محادثات السلام مع الحكومة

2/21/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت حركة جيش التحرير الوطنى "مقاتلى اليسار المتطرف - إى إل إن" فى كولومبيا، تجميد محادثات السلام مع الحكومة.

ونددت الحركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، بـ"انتهاكات" القواعد المتفق عليها خلال إطلاق هذه المفاوضات التي تجري في كوبا عام 2022.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت الحكومة في كولومبيا قد أعلنت في 6 فبراير الجاري تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر أغسطس الماضي مع "جيش التحرير الوطني" (مقاتلي اليسار المتطرف - إي إل إن) لمدة ستة أشهر وأن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس الماضي وسيتم تمديده لمدة 180 يوما.

يذكر أن "جيش التحرير الوطني" هو مليشيات ثورية تقاتل في الحرب الأهلية في كولومبيا منذ بدايتها عام 1964، ويقوم بعمليات عسكرية في كل أرجاء كولومبيا وتقدر قوات جيش التحرير الوطني من ثلاثة إلى خمسة آلاف شخص.








MENAFN21022024000132011024ID1107879346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث