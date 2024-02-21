كولومبيا: جيش التحرير الوطنى يعلن تجميد محادثات السلام مع الحكومة

MENAFN - Youm7) أعلنت حركة جيش التحرير الوطنى "مقاتلى اليسار المتطرف - إى إل إن" فى كولومبيا، تجميد محادثات السلام مع الحكومة.

ونددت الحركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، بـ"انتهاكات" القواعد المتفق عليها خلال إطلاق هذه المفاوضات التي تجري في كوبا عام 2022.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت الحكومة في كولومبيا قد أعلنت في 6 فبراير الجاري تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر أغسطس الماضي مع "جيش التحرير الوطني" (مقاتلي اليسار المتطرف - إي إل إن) لمدة ستة أشهر وأن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس الماضي وسيتم تمديده لمدة 180 يوما.

يذكر أن "جيش التحرير الوطني" هو مليشيات ثورية تقاتل في الحرب الأهلية في كولومبيا منذ بدايتها عام 1964، ويقوم بعمليات عسكرية في كل أرجاء كولومبيا وتقدر قوات جيش التحرير الوطني من ثلاثة إلى خمسة آلاف شخص.



