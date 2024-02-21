سيراميكا يفقد أحمد القندوسى وريان أمام بلدية المحلة فى الدورى

MENAFN - Youm7) يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الثنائى أحمد القندوسى وأحمد ياسر ريان أمام بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى nile المقرر لها الأحد المقبل.

ويغيب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا للإيقاف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلى وغاب على إثرها أمام الجونة وسيغيب عن بلدية المحلة، فيما حصل الجزائرى أحمد القندوسى على كارت أحمر أمام الجونة فبالتالى سيغيب مباراتين على الأقل.

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile، حيث افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز فى 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.