تطور جديد فى علاقة أحمد عبد القادر مع كولر بالأهلى

(MENAFN
- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حدوث تطور جديد في العلاقة بين مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأحمر.
قال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "أحمد عبد القادر غير متواجد في قائمة الأهلي المتجهة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني بسبب عدم الجاهزية الفنية، ولكن هناك تطورات في العلاقة بين المدجرب واللاعب، وقد يتغير موقفه من المشاركة بالمباريات خلال الفترة القادمة".
أوضح: "الأمور بين كولر وأحمد عبد القادر أصبحت أفضل من الأول، لأن المدرب يحب اللاعب من البداية، وسيمنحه فرصة في الفترة المقبلة، لإعادة تقديم نفسه من جديد".
شدد: "كولر قال لعبد القادر أن الكورة في ملعبه، وطلب منه الاجتهاد في التدريبات من أجل الحصول على فرصة، واللاعب يجتهد في التدريبات في الفترة الأخيرة، وينتظر فرصته للمشاركة مع الأهلي".
وبدأ مسئولو الأهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.
وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج
بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت
الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.
فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.
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