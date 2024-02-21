تطور جديد فى علاقة أحمد عبد القادر مع كولر بالأهلى

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حدوث تطور جديد في العلاقة بين مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأحمر.

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "أحمد عبد القادر غير متواجد في قائمة الأهلي المتجهة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني بسبب عدم الجاهزية الفنية، ولكن هناك تطورات في العلاقة بين المدجرب واللاعب، وقد يتغير موقفه من المشاركة بالمباريات خلال الفترة القادمة".

أوضح: "الأمور بين كولر وأحمد عبد القادر أصبحت أفضل من الأول، لأن المدرب يحب اللاعب من البداية، وسيمنحه فرصة في الفترة المقبلة، لإعادة تقديم نفسه من جديد".

شدد: "كولر قال لعبد القادر أن الكورة في ملعبه، وطلب منه الاجتهاد في التدريبات من أجل الحصول على فرصة، واللاعب يجتهد في التدريبات في الفترة الأخيرة، وينتظر فرصته للمشاركة مع الأهلي".

وبدأ مسئولو الأهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج

بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت

الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.







