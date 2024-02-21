لأول مرة.. تأهل سيدات تنس الطاولة لدور الـ 16 بكأس العالم فى كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Youm7) نجح منتخب تنس الطاول سيدات، في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للفرق، المقامة في كوريا
الجنوبية،
بعد فوز منتخب سيدات تنس الطاولة على نظيره تشيلي، في مباراة دور الـ32 من البطولة بنتيجة 3-0، حيث فازت هنا جودة على لاعبة تشيلى بنتيجة 3-0، وفازت دينا مشرف على لاعبة تشيلى أيضا
بنتيجة 3-1، بينما فازت يسرا حلمي علي منافستها بنتيجة 3-0.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطاولة مع نظيره رومانيا بمنافسات دور ال 16
من البطولة
أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن المنتخب حقق إنجاز تاريخى لم يسبق حدوثه فى تاريخ مصر وهو التأهل لدور ال 16 من منافسات بطولة العالم، وهو ما جاء بعد الفوز أمام كلا من أوكرانيا والتشيك وكرواتيا، بينما لم يخسر سوى أمام فرنسا
وأضاف عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع من كوريا: أن منتخب مصر نال إشادات من المنتخبات المشاركة لجدية الأداء والاصرار على تحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة بدور الـ 32
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