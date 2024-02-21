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لأول مرة.. تأهل سيدات تنس الطاولة لدور الـ 16 بكأس العالم فى كوريا الجنوبية

2/21/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Youm7) نجح منتخب تنس الطاول سيدات، في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للفرق، المقامة في كوريا
الجنوبية،
بعد فوز منتخب سيدات تنس الطاولة على نظيره تشيلي، في مباراة دور الـ32 من البطولة بنتيجة 3-0، حيث فازت هنا جودة على لاعبة تشيلى بنتيجة 3-0، وفازت دينا مشرف على لاعبة تشيلى أيضا
بنتيجة 3-1، بينما فازت يسرا حلمي علي منافستها بنتيجة 3-0.



ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطاولة مع نظيره رومانيا بمنافسات دور ال 16
من البطولة




أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن المنتخب حقق إنجاز تاريخى لم يسبق حدوثه فى تاريخ مصر وهو التأهل لدور ال 16 من منافسات بطولة العالم، وهو ما جاء بعد الفوز أمام كلا من أوكرانيا والتشيك وكرواتيا، بينما لم يخسر سوى أمام فرنسا



وأضاف عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع من كوريا: أن منتخب مصر نال إشادات من المنتخبات المشاركة لجدية الأداء والاصرار على تحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة بدور الـ 32












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