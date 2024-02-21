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عبد الله السعيد وناصر ماهر يغيبان عن الزمالك بالكونفدرالية.. اعرف السبب

2/21/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Youm7) يتغيب عبد الله السعيد وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
عن المشاركة مع الفريق فى مباريات الكونفدرالية الأفريقية المقبلة، وعلى رأسها مواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من البطولة، والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى.

ويغيب السعيد وماهر نظرا لمشاركة كل منهما مع فريقه السابق بالبطولات الأفريقية، حيث شارك عبد الله السعيد مع بيراميدز بدورى أبطال أفريقيا، بينما شارك ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر بالكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فلا يحق للاعب المشاركة مع فريقين في نفس النسخة من البطولة الأفريقية.

ويلتقى الزمالك مع أبو سليم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، حيث يطير الفريق إلى الجزائر غدا الخميس

وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.







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