عبد الله السعيد وناصر ماهر يغيبان عن الزمالك بالكونفدرالية.. اعرف السبب

(MENAFN
- Youm7) يتغيب عبد الله السعيد وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
عن المشاركة مع الفريق فى مباريات الكونفدرالية الأفريقية المقبلة، وعلى رأسها مواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من البطولة، والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى.
ويغيب السعيد وماهر نظرا لمشاركة كل منهما مع فريقه السابق بالبطولات الأفريقية، حيث شارك عبد الله السعيد مع بيراميدز بدورى أبطال أفريقيا، بينما شارك ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر بالكونفدرالية الأفريقية.
ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فلا يحق للاعب المشاركة مع فريقين في نفس النسخة من البطولة الأفريقية.
ويلتقى الزمالك مع أبو سليم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، حيث يطير الفريق إلى الجزائر غدا الخميس
وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.
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