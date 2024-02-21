بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة قبل السفر إلى غانا.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) وصلت، منذ قليل، بعثة الأهلى إلى مطار القاهرة استعدادا لاستقلال الطائرة التى ستنقلهم إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتطير بعثة النادى الأهلى عصر اليوم الأربعاء إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما فى السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل
بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.
واستقر الجهاز الفني الجهاز الفنى للأهلى على التدريب مرة واحد فى غانا غداً الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.
ويحتل
الأهلى
صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
ويترأس البعثة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التواصل الأيام الماضية مع السفير المصري بغانا من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.
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