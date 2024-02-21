بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة قبل السفر إلى غانا.. فيديو

MENAFN - Youm7) وصلت، منذ قليل، بعثة الأهلى إلى مطار القاهرة استعدادا لاستقلال الطائرة التى ستنقلهم إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة النادى الأهلى عصر اليوم الأربعاء إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما فى السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل

بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

واستقر الجهاز الفني الجهاز الفنى للأهلى على التدريب مرة واحد فى غانا غداً الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.ويحتلالأهلىصدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.ويترأس البعثة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التواصل الأيام الماضية مع السفير المصري بغانا من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.