استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه على مدينة (جنين) ومخيمها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن "الشاب عارف علي (25 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في مخيم (جنين)".
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل وأطلقت نحوه صاروخا ودارت مواجهات واشتباكات أسفرت عن استشهاد شاب.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في المخيم وشنت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثمانية شبان.(النهاية)
ن ق / م ن م
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