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استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جنين)

2/21/2024 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه على مدينة (جنين) ومخيمها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن "الشاب عارف علي (25 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في مخيم (جنين)".
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل وأطلقت نحوه صاروخا ودارت مواجهات واشتباكات أسفرت عن استشهاد شاب.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في المخيم وشنت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثمانية شبان.(النهاية)

ن ق / م ن م




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