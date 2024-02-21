سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.
معربا سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما وعن الثناء على الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الأصعدة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين. (النهاية)
ع ع ح
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