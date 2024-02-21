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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

2/21/2024 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.
معربا سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما وعن الثناء على الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الأصعدة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين. (النهاية)

ع ع ح




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