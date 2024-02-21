الصحف القطرية تبرز زيارة سمو أمير البلاد إلى قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (حدث مصور)
الدوحة - 21 - 2 (كونا) -- أبرزت عناوين الصحف القطرية اليوم الاربعاء زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي حل ضيفا على دولة قطر في زيارة دولة لها أمس الثلاثاء.
وجسدت عناوين الصحف وافتتاحياتها وتغطياتها حجم الترحيب الكبير بهذه الزيارة والعلاقة الاخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكدت الصحف القطرية في صفحاتها الأولى والداخلية قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين كما أفردت مساحات واسعة لتغطية مراسم الاستقبال وكل ما يتعلق بهذه الزيارة والعلاقة الأخوية بين دولة الكويت ودولة قطر.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قام أمس الثلاثاء بزيارة دولة إلى دولة قطر الشقيقة التقى خلالها اخاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. (النهاية)
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