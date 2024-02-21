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(الأعلى للتخطيط والتنمية) يؤكد أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي برفع جودة العمل وكفاءة الإنتاجية

2/21/2024 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في رفع جودة العمل وكفاءة الإنتاجية للموظفين في جميع قطاعات مؤسسات الدولة.
جاء ذلك على هامش المحاضرة التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت عنوان (القيادة بالذكاء الاصطناعي وكيف يمكن للحكومات تبني التحول الرقمي) لتسليط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وقال مهدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المحاضرة إن تقنية الذكاء الاصطناعي لها تأثير كبير على جميع القطاعات بهدف تحسين جودة مخرجات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت.
وأضاف أن من أهداف المحاضرة مناقشة أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي وعرض التطورات المحلية والعالمية وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح أهمية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم من تكنولوجيا المعلومات من تطور وتسهيل سواء كانت للمؤسسات الحكومية أو الأعمال والحياة اليومية للأفراد وعلى جميع القطاعات. (النهاية)

ع خ / ع ع ح



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