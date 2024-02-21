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قطر تعرب عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

2/21/2024 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 2 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الاربعاء عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال والنساء كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع".
وأكدت أن قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإحباط القرار.(النهاية)

س س س / م خ




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