قطر تعرب عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 2 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الاربعاء عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال والنساء كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع".
وأكدت أن قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإحباط القرار.(النهاية)
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