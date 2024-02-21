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معرض (رحلة الإبحار عبر تاريخ الكويت) يستحضر ماضي الآباء والأجداد ومهن الغوص وصناعة السفن

2/21/2024 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 2 (كونا) -- انطلق اليوم الأربعاء معرض (رحلة الإبحار عبر تاريخ الكويت) في متحف الكويت الوطني مستحضرا تاريخ البلاد وتعلقها بالبحر من خلال عرض مكتشفات أثرية تعود لمختلف العصور بدءا بالعصر الحجري الحديث حتى اليوم.
وقال الأمين العام المساعد بالتكليف لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاحه المعرض الذي يستمر شهرين إن من شأن المعرض اطلاع الجمهور على المكتشفات الأثرية المتعلقة بالبحر وتعريف طلبة المدارس بتاريخ الآباء والأجداد وبمهنة الغوص وصناعة السفن.
وأضاف بن رضا أن المعروضات تتضمن نماذج لسفن بحرية منها البوم وأدوات كانت تستخدم في رحلات البحر والغوص اكتشفت من بعثات التنقيب التي حرصت على دراسة واستكشاف المناطق الأثرية في الكويت مثل موقع الصبية وجزيرة فيلكا.
يذكر أن المعرض يأتي ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويختتم فعالياته غدا الخميس بحفل تكريم الشاعر الغنائي سامي العلي على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا. (النهاية)

ش ه د / ح ع ا ب



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