عدوان صاروخي إسرائيلي يستهدف حيا سكنيا في دمشق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانا جويا على العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ استهدفت منطقة كفرسوسة السكنية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وأفادت القناة الإخبارية السورية الرسمية، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى سماع أصوات عدة انفجارات في منطقة كفر سوسة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
21/02/2024 11:56:33
MENAFN21022024000117011021ID1107879329
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