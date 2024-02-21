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عدوان صاروخي إسرائيلي يستهدف حيا سكنيا في دمشق

2/21/2024 4:33:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانا جويا على العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ استهدفت منطقة كفرسوسة السكنية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وأفادت القناة الإخبارية السورية الرسمية، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى سماع أصوات عدة انفجارات في منطقة كفر سوسة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س

21/02/2024 11:56:33

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