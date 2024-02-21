إطلاق برنامج تعزيز أنظمة المرأة والسلام والأمن - تماسك في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - صالح الخوالدة- أطلقت شركة التنمية الدولية كيمونيكس -فرع المملكة المتحدة، بالشراكة مع هيئة أجيال السلام، بدعم من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية - المملكة المتحدة، برنامج تعزيز أنظمة المرأة والسلام والأمن – تماسك، في عمان.

وقالت هيئة أجيال السلام، في بيان، إن البرنامج يمتد لـ17 شهرا ويهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الوطنية في مختلف القطاعات وتقديم الدعم في مجال المرأة والسلام والأمن بما يتماشى مع الركائز الأربعة لخطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (JONAP II).

وعرضت مديرة فريق البرنامج سناء قاسمية، الأهداف الرئيسية للبرنامج، موضحة أن البرنامج يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والسلام والأمن في الأردن، حيث سيتم اتباع نهج شامل تمكيني ومبني على الدلائل والحقائق لتوثيق قصص التغيير وتحديد الأدوات والمنهجيات التي تتسق مع المعنيين في هذا المجال في الأردن.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة أجيال السلام والرئيس التنفيذي بالإنابة الدكتور مهند عربيات، بالشراكة التي تجمع هيئة أجيال السلام مع كيمونيكس المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى تشكيل منظومة ديناميكية فاعلة تفتح آفاق التعاون بين المعنيين بالمجال.

وأعرب عن تطلعاته لما سيقدمه البرنامج من نتائج ملموسة، مؤكدا أن برنامج تماسك سيستثمر في الأولويات التي تحددها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة؛ لتعمل جميعها كجهات فاعلة ومسؤولة ضمن هذه المنظومة.

وسينشئ برنامج "تماسك" مجتمعا للممارسات الفضلى والتبادل المعرفي الذي يتألف من مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين والمجتمعيين وممثلي المراكز الفكرية والأكاديميين، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الإعلام، يشكلون معا مساحة لتبادل الآراء والأدلة والنقاشات والدروس المستفادة، ما يعزز من سبل التعاون بين جميع الأطراف المشاركة طوال فترة تنفيذ البرنامج.

-- (بترا)

ص خ/أ أ/ب ط

21/02/2024 11:55:37