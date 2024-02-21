تاريخ فنى حافل.. وفاة الممثلة السورية ثناء دبسى

MENAFN - Youm7) رحلت الفنانةالسوريةالقديرة ثناء دبسى عن عالمنا عن عمر ناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية كبيرة ما بين الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضى.

ثناء دبسي

ونعت نقابة الفنانين والوسط الثقافى السورى الراحلة ثناء دبسى حسب ما نشر موقع سكاى نيوز، وثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها وتعلمت رقص السماح وغناء الموشحات والقدود، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

كما كانت تشارك خلال الموسم المسرحي الواحد بثلاثة أعمال على الأقل، ويسجل لها أنها كانت من الممثلين الأوائل الذين ساهموا بانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، وقدمت من خلاله العديد من العروض منها أبطال بلدنا ومدرسة الفضائح.

وشاركت في الدراما بأدوار عديدة مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

وكان يتسم الأداء التمثيلي للفنانة الراحلة ثناء دبسي بالتماهي الشديد مع الحالة النفسية للشخصية والانفعال المنضبط، حيث شاركت بثلاثة أفلام أنتجتها المؤسسة العامة للسينما وهي المخدوعون واللجاة وشوية وقت.

ونالت الراحلة الكبيرة خلال مسيرتها الفنية الغنية العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.