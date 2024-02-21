Wednesday, 21 February 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملك أحمد زاهر تجتمع بوالدها فى محارب للمرة الرابعة.. اعرف القصة

2/21/2024 4:32:53 AM
(MENAFN- Youm7) تشارك الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر فى بطولة مسلسل "محارب " للنجم حسن الرداد، والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع "محارب" ملك بوالدها أحمد زاهر للمرة الرابعة ما بين الدراما والسينما والمسرح.



واجتمعت ملك بوالدها أحمد زاهر للمرة الأولى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، والذى تم عرضه فى ديسمبر من عام 2020، وبعد ذلك شاركت ملك مع والدها فى مسرحية "عيلة لاسعة جداً" والتى عرضت عام 2021 وشاركت معهما ليلى أحمد زاهر أيضاً، وفى العام قبل الماضى شاركت ملك فى فيلم "فارس" أول بطولات والدها فى السينما، لتأتى هذه العام وتقدم ملك مع والدها رابع أعمالهما سوياً فى "محارب".



ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود
ياسين، حسن عيد.



مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.












MENAFN21022024000132011024ID1107879326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث