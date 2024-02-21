الجدعنة والشهامة.. البطل الشعبى رهان كسبان فى مسلسلات رمضان 2024

MENAFN - Youm7) دائما كان الرهان على البطل الشعبى صاحب الجدعنة والشهامة رهان كسبان، وفى السينما المصرية كان دائما البطل الشعبى هو صاحب الإيرادات الكبيرة فى شباك التذاكر، أما فى المسلسلات التليفزيونية فكانت أغلب الأعمال التى تعمقت فى الحارة المصرية والمناطق الشعبية هى الأكثر شعبية وجماهيرية وهى تيمة النجاح لكل نجومها، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تقدم للمشاهد العربى هذه النوعية من الدراما بشكل متنوع عبر 4 مسلسلات يقدمها 4 نجوم يتمتعون بجماهيرية وحب من البسطاء، وهذه المسلسلات الأربعة التى تقدمها الشركة المتحدة تروى لنا حكايات حقيقية من الشوارع والحارات وتقدم لنا الدراما الشعبية برسائل إيجابية ومضامين هادفة، وتناقش أحوال الناس البسطاء وهمومهم، والأهم أن هذه الأعمال تعلي من قيمة الشهامة والجدعنة وتقدم النموذج المثالي لشخصية البطل الشعبي ابن الحارة المصرية.

مصطفي شعبان المعلم مصطفى شعبان "المعلم"

النجم

مصطفى شعبان هو أحد النجوم الذين يملكون جماهيرية شعبية كبيرة فى الوطن العربى كله ويظهر فى مسلسله "المعلم" بشخصية تاجر سمك، وتدور الأحداث المسلسل، حول فكرة صعود شاب بسيط يعمل في شادر السمك، إلى أن يصبح أحد أهم تجار السوق، ويسعى للسيطرة على السوق بشكل تام؛ مما يجعله يواجه صراعات عديدة، ويشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وأحمد بدير، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وبالمناسبة المسلسل ليس له أي علاقة بفيلم "شادر السمك" للفنان أحمد زكي، ربما التشابه الوحيد هو طبيعة المكان نفسه، لكن الأحداث والشخصيات مختلفة تماماً.

احمد العزضي حق عرب أحمد العوضى "حق عرب"

من الفنانين أيضا الذين أصبح لهم قاعدة جماهيرية الفنان أحمد العوضي الذي قدم عبر عدة أعمال شخصية البطل الشعبي، ويستكمل هذا العام جانبا جديدا من تلك الشخصية المحببة لدي الناس، ويشارك في الموسم بمسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة رياض الخولي، ووفاء عامر، وميرهان حسين، وهذا المسلسل يتناول قصة ذات مضمون عميق ويتعمق في هموم الحارة ويقدم نموذج البطل الشعبي الجدع الذي يحاول استرداد حقه وحقوق كل المظاليم.

امير كرارة من مسلسل بيت الرفاعى أمير كرارة "بيت الرفاعى"

النجم أمير كرارة يعود للتيمة الشعبية التى قدمها من قبل وكانت بدايات نجاحاته ونجوميته من خلالها، ويقدم لنا "بيت الرفاعي"، ويشارك في بطولته بجانب كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه حول تجارة الآثاروما ينتج عنها من صراعات.

مسلسل محارب حسن الرداد "محارب"

الفنان حسن الرداد أيضا من النجوم الذين لديهم قاعدة جماهيرية، وهو ممثل موهوب قدم في السينما عدة أعمال نالت نجاحا كبيرا، وهو ممثل بالبلدي كده يمتلك "قماشة واسعة"، فلديه القدرة على النجاح فى أكثر من تيمة، وفي هذا الموسم يقدم لنا مسلسل "محارب"، وهو عمل اجتماعي تشويقى شعبي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته، فهو أيضا يقدم لنا سيرة بطل يتحمل الصعاب ويواجه الكثير من المشاكل.

"محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.