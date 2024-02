الحشاشين لكريم عبد العزيز يتفوق على الأعمال العالمية عن حسن الصباح وطائفته

MENAFN - Youm7) من الأعمال المنتظرة بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024 مسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، وهو من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعادة قوية للأعمال التاريخية، التي تبرز مجموعة من الشخصيات الهامة في التاريخ، والتي كان لها أثرا كبيرا على مدار سنوات طويلة، حيث يقدم المسلسل بشكل تفصيلى طائفة الحشاشين، وهى طائفة دينية كانت متواجدة خلال القرن الـ 11، لكنها كانت متطرفة دينيا، تقوم على تغييب الوعي لدى الناس.

كريم عبد العزيز في الحشاشينحسن الصباح فى الأعمال العربية والأجنبية

وعلى الرغم من ظهور تلك الطائفة أو مؤسسها "حسن الصباح"، في عدد من الأعمال العربية والعالمية على مدار السنوات الماضية، إلا أنه لم يتواجد عملا دراميا كامل الأركان عنها مثلما يقدم مسلسل "الحشاشين"، الذي اهتم بإظهار تلك الطائفة من كل نواحيها النفسية والعسكرية، والحروب والمعارك التي خاضتها، وتسليط الضوء على قياداتها، وأبرز الشخصيات والأسماء التي كانت متواجدة في تلك الفترة.

في 2016 وخلال أحداث مسلسل "سمرقند"، تم التطرق إلى طائفة الحشاشين، ومؤسسها حسن الصباح مخترع أول فرقة قتل مسلح في التاريخ، وجسد دوره وقتها الفنان السوري عابد فهد، وعلاقته "بعمر الخيام" الذي يحاول إدارة الحكم وتولي مسئولية البلاد في ظل آلية فهم الدين والتي قام بها الفنان اللبناني يوسف الخال، وكان يتحدث العمل عن حكايات تاريخية حول حياة السلاطين، وسعي أكثر من طرف إلى السلطة، وما امتد من ذلك إلى استخدام العنف والكراهية والقتل.

ومن الأعمال العربية إلى التركية نجد أن شخصية "حسن الصباح" تم التطريق لها في المسلسل التركي "نهضة السلاجقة العظمى"، عام 2020، وقدم شخصيته في العمل الممثل غوركان أويغون، إذ دارت أحداث المسلسل في رحلة ملحمية من أجل السعي وراء النظام، من خلال قصة الملك السلجوقي "جلال الدولة ملك شاه ألب أرسلان"، وابنه "أحمد سنجر"، وعن الحروب التي وقعت في تلك الفترة، ومن خلال الأحداث تظهر شخصية حسن الصباح والصراع الكبير الذي كان بينهما في ذلك التوقيت، فضلا عن ظهور الحشاشين وعقيدتهم بشكل بسيط خلال عدد بسيط من الأفلام الأجنبية بدون تعمق في أسرارهم، مثل فيلم Prince of Persia: The Sands of Time عام 2010، وقدم دور حسن الصباح الممثل الأيسلندي Gísli Örn Garðarsson، كما ظهرت تلك الجماعة أيضا في فيلم Assassin's Creed سنة 2016.

كريم عبد العزيز





الحشاشين يتفوق على الأعمال العربية والأجنبية

ولعل ما يميز مسلسل "الحشاشين"، عن الأعمال الأخرى التي تناولت نفس الجماعة، أنه اعتمد فى المقام الأول على تسليط الضوء بشكل كبير على تلك الجماعة التي خرجت من طائفة النزارية الإسماعيلية، وخاضت عدة حروب ونزاعات مع الخلافتين العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما، كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين والصليبيين، وكيف فشلت الدول الكبرى في القضاء عليها على مدار عشرات السنوات، مع تقديم حقائق مفصلة عن تلك الجماعة الدموية والجرائم التي ارتكبتها، وتغييبها للعقول والحقائق، وطريقة قتلها الوحشية، بشكل دقيق ومتقن.

واختيار النجم كريم عبد العزيز في دور مؤسس تلك الجماعة، حسن الصباح وإتقانه الكامل للشخصية وأبعادها، وظهر ذلك جليا خلال كواليس التصوير، فضلا عن الديكورات الضخمة والمبهرة التي اعتمد العمل عليها، والتي تعد عنصرا هاما من عناصر توصيل الأحداث وتوقيتها والهدف منها، والحرص على اختيار ملابس تناسب ذلك الزمان ويناسب أكثر الشخصيات التي يقومون بها، وغلف كل ذلك إسناد مهمة الكتابة إلى الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي تميز بشكل كبير خلال الأعمال الماضية في كتابة كل ما له علاقة بالماضي أو الزمن القديم، وبرع فيه، ولن تكتمل كل تلك العناصر إلا بالاعتماد على مخرج واعي لما يقدمه، مثلما فعلت الشركة المتحدة عندما أسندت تلك المهمة لبيتر ميمي، فكل تلك العناصر جعلت من العمل لوحة فنية كاملة الأركان.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

بوستر مسلسل الحشاشينكواليس مسلسل الحشاشينالحشاشينمسلسل الحشاشينكواليس مسلسل الحشاشينالحشاشينمسلسل الحشاشين