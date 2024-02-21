الحشاشين لكريم عبد العزيز يتفوق على الأعمال العالمية عن حسن الصباح وطائفته

MENAFN - Youm7) من الأعمال المنتظرة بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024 مسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، وهو من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعادة قوية للأعمال التاريخية، التي تبرز مجموعة من الشخصيات الهامة في التاريخ، والتي كان لها أثرا كبيرا على مدار سنوات طويلة، حيث يقدم المسلسل بشكل تفصيلى طائفة الحشاشين، وهى طائفة دينية كانت متواجدة خلال القرن الـ 11، لكنها كانت متطرفة دينيا، تقوم على تغييب الوعي لدى الناس.

كريم عبد العزيز في الحشاشينحسن الصباح فى الأعمال العربية والأجنبية

وعلى الرغم من ظهور تلك الطائفة أو مؤسسها "حسن الصباح"، في عدد من الأعمال العربية والعالمية على مدار السنوات الماضية، إلا أنه لم يتواجد عملا دراميا كامل الأركان عنها مثلما يقدم مسلسل "الحشاشين"، الذي اهتم بإظهار تلك الطائفة من كل نواحيها النفسية والعسكرية، والحروب والمعارك التي خاضتها، وتسليط الضوء على قياداتها، وأبرز الشخصيات والأسماء التي كانت متواجدة في تلك الفترة.

في 2016 وخلال أحداث مسلسل "سمرقند"، تم التطرق إلى طائفة الحشاشين، ومؤسسها حسن الصباح مخترع أول فرقة قتل مسلح في التاريخ، وجسد دوره وقتها الفنان السوري عابد فهد، وعلاقته "بعمر الخيام" الذي يحاول إدارة الحكم وتولي مسئولية البلاد في ظل آلية فهم الدين والتي قام بها الفنان اللبناني يوسف الخال، وكان يتحدث العمل عن حكايات تاريخية حول حياة السلاطين، وسعي أكثر من طرف إلى السلطة، وما امتد من ذلك إلى استخدام العنف والكراهية والقتل.

ومن الأعمال العربية إلى التركية نجد أن شخصية "حسن الصباح" تم التطريق لها في المسلسل التركي "نهضة السلاجقة العظمى"، عام 2020، وقدم شخصيته في العمل الممثل غوركان أويغون، إذ دارت أحداث المسلسل في رحلة ملحمية من أجل السعي وراء النظام، من خلال قصة الملك السلجوقي "جلال الدولة ملك شاه ألب أرسلان"، وابنه "أحمد سنجر"، وعن الحروب التي وقعت في تلك الفترة، ومن خلال الأحداث تظهر شخصية حسن الصباح والصراع الكبير الذي كان بينهما في ذلك التوقيت، فضلا عن ظهور الحشاشين وعقيدتهم بشكل بسيط خلال عدد بسيط من الأفلام الأجنبية بدون تعمق في أسرارهم، مثل فيلم Prince of Persia: The Sands of Time عام 2010، وقدم دور حسن الصباح الممثل الأيسلندي Gísli Örn Garðarsson، كما ظهرت تلك الجماعة أيضا في فيلم Assassin's Creed سنة 2016.

كريم عبد العزيز





الحشاشين يتفوق على الأعمال العربية والأجنبية

ولعل ما يميز مسلسل "الحشاشين"، عن الأعمال الأخرى التي تناولت نفس الجماعة، أنه اعتمد فى المقام الأول على تسليط الضوء بشكل كبير على تلك الجماعة التي خرجت من طائفة النزارية الإسماعيلية، وخاضت عدة حروب ونزاعات مع الخلافتين العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما، كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين والصليبيين، وكيف فشلت الدول الكبرى في القضاء عليها على مدار عشرات السنوات، مع تقديم حقائق مفصلة عن تلك الجماعة الدموية والجرائم التي ارتكبتها، وتغييبها للعقول والحقائق، وطريقة قتلها الوحشية، بشكل دقيق ومتقن.

واختيار النجم كريم عبد العزيز في دور مؤسس تلك الجماعة، حسن الصباح وإتقانه الكامل للشخصية وأبعادها، وظهر ذلك جليا خلال كواليس التصوير، فضلا عن الديكورات الضخمة والمبهرة التي اعتمد العمل عليها، والتي تعد عنصرا هاما من عناصر توصيل الأحداث وتوقيتها والهدف منها، والحرص على اختيار ملابس تناسب ذلك الزمان ويناسب أكثر الشخصيات التي يقومون بها، وغلف كل ذلك إسناد مهمة الكتابة إلى الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي تميز بشكل كبير خلال الأعمال الماضية في كتابة كل ما له علاقة بالماضي أو الزمن القديم، وبرع فيه، ولن تكتمل كل تلك العناصر إلا بالاعتماد على مخرج واعي لما يقدمه، مثلما فعلت الشركة المتحدة عندما أسندت تلك المهمة لبيتر ميمي، فكل تلك العناصر جعلت من العمل لوحة فنية كاملة الأركان.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

بوستر مسلسل الحشاشينكواليس مسلسل الحشاشينالحشاشينمسلسل الحشاشينكواليس مسلسل الحشاشينالحشاشينمسلسل الحشاشين



