الفنان سيد بدرية بعد فوزه بجائزة البافتا: إضافة لتاريخ كل عربى بالخارج

(MENAFN
- Youm7) فاز الممثل العالمى من أصل مصري سيد بدرية بجائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمه " Jellyfish And Lobster"، خلال حفل توزيع جوائز "البافتا" السينمائية 2024.
وأعرب عن سعادته البالغة بحصوله على هذه الجائزة، من خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر صورة له من الحفل وفي يده الجائزة، معلقا على الصورة: "فوز فيلمي بجائزة "بافتا" إضافة لتاريخ كل عربى بالخارج".
سيد بدرية
وتابع: "تجربتي في jellyfish and lobster تغيير للصورة النمطية للعربى فى هوليوود، والفيلم إهداء إلى شقيقتى التى توفيت بمرض السرطان ورسالة إنسانية لكل العالم، الاهتمام بالقضايا الإنسانية بوابة المواهب العربية إلى العالمية".
وحرص على حضور حفل جوائز البافتا العديد من الفنانين العالميين، حيث رصدت عدسات المصورين كل من بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور، وكيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.
وكان ظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، ورفع كين لافتة طالب فيها بإيقاف المذبحة على غزة، ووقف التحالف ضد غزة.
سيد بدرية من حفل البافتا
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