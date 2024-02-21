الفنان سيد بدرية بعد فوزه بجائزة البافتا: إضافة لتاريخ كل عربى بالخارج

MENAFN - Youm7) فاز الممثل العالمى من أصل مصري سيد بدرية بجائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمه " Jellyfish And Lobster"، خلال حفل توزيع جوائز "البافتا" السينمائية 2024.

وأعرب عن سعادته البالغة بحصوله على هذه الجائزة، من خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر صورة له من الحفل وفي يده الجائزة، معلقا على الصورة: "فوز فيلمي بجائزة "بافتا" إضافة لتاريخ كل عربى بالخارج".

سيد بدرية

وتابع: "تجربتي في jellyfish and lobster تغيير للصورة النمطية للعربى فى هوليوود، والفيلم إهداء إلى شقيقتى التى توفيت بمرض السرطان ورسالة إنسانية لكل العالم، الاهتمام بالقضايا الإنسانية بوابة المواهب العربية إلى العالمية".

وحرص على حضور حفل جوائز البافتا العديد من الفنانين العالميين، حيث رصدت عدسات المصورين كل من بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور، وكيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.

وكان ظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، ورفع كين لافتة طالب فيها بإيقاف المذبحة على غزة، ووقف التحالف ضد غزة.سيد بدرية من حفل البافتا