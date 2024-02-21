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طريقة عمل التورلي بربع كيلو من الخضار المفضل فى مطبخك

2/21/2024 4:32:46 AM
(MENAFN- Youm7) التورلي من الأكلات الشهية التي يمكن تناولها في وجبة الغداء وتعتبر من الوجبات التي لها فائدة غذائية جيدة، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل التورلي في البيت بربع كيلو خضار من كل نوع مفضل لديك على طريقة الشيف مي صيام.


التورلي



طريقة عمل التورلي: المكونات:

ربع كيلو جزر

ربع كيلو كوسة

ربع كيلو من البطاطس

كوب بسلة فريش

2 كوب من عصير الطماطم

معلقة كبيرة من السمن

ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات

مرقة

بصلة

ربع ملعقة ثوم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير التورلي في البيت:

حضري وعاء مناسب على النار.

ثم ضعي 2 ملعقة من السمن وأضيفي
البصل المقطع أو المفروم.

قومي بالتقليب الجيد حتى يتغير لون البصلة، ثم ضعي الثوم وبعده أضيفي
الصلصة والمرقة.

انتظري 15 دقيقة قبل أن تضعى
الخضار بعد التأكد من تنظيفه وتقطيعه.

انقلي المكونات في باريكس أو أي طاجن متوفر لديكي
ثم أدخليه الفرن
لمدة ربع ساعة.

بعد ربع ساعة ارفعيه على الشبكة حتى يحصل على لون
ويقدم مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء,



تورلي








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