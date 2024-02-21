طريقة عمل التورلي بربع كيلو من الخضار المفضل فى مطبخك

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- Youm7) التورلي من الأكلات الشهية التي يمكن تناولها في وجبة الغداء وتعتبر من الوجبات التي لها فائدة غذائية جيدة، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل التورلي في البيت بربع كيلو خضار من كل نوع مفضل لديك على طريقة الشيف مي صيام.
التورلي
طريقة عمل التورلي: المكونات:
ربع كيلو جزر
ربع كيلو كوسة
ربع كيلو من البطاطس
كوب بسلة فريش
2 كوب من عصير الطماطم
معلقة كبيرة من السمن
ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات
مرقة
بصلة
ربع ملعقة ثوم
ملح
فلفل أسود طريقة تحضير التورلي في البيت:
حضري وعاء مناسب على النار.
ثم ضعي 2 ملعقة من السمن وأضيفي
البصل المقطع أو المفروم.
قومي بالتقليب الجيد حتى يتغير لون البصلة، ثم ضعي الثوم وبعده أضيفي
الصلصة والمرقة.
انتظري 15 دقيقة قبل أن تضعى
الخضار بعد التأكد من تنظيفه وتقطيعه.
انقلي المكونات في باريكس أو أي طاجن متوفر لديكي
ثم أدخليه الفرن
لمدة ربع ساعة.
بعد ربع ساعة ارفعيه على الشبكة حتى يحصل على لون
ويقدم مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء,
تورلي
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