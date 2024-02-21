مسلسل إمبراطورية ميم.. قواعد إنسانية مهمة في تعامل العائلة مع الأرمل

MENAFN - Youm7) مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي من مسلسلات رمضان 202 التي تناقشالعديد من القضايا الاجتماعية المهمة، فقصة الأرمل الذي يتولى مسئولية تربية 6 ابناء وحده، ويشعر بالحيرة حين يقابل الحب من جديد هي قصة متشابكة مليئة بالقضايا والأبعاد الاجتماعية التي تمس الكثيرين.

ومن الصعوبات التي يواجهها أي شخص فقد شريك حياته، هو طبيعة التعامل معه ومع عائلة الزوجة أو الزوج الراحلين. وكيف لا تنقطع الرابطة بينه وبينهم وكيف يربط الأبناء بهذا الطرف الآخر من العائلة، لذا تواصل اليوم السابع مع خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية هالة العزب، لمعرفة إتيكيت التعامل مع أسرة الابن أو الابنة المتوفين.









حسن إدارة العائلة:

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية لـ "اليوم السابع": يجب على كبار العائلة الحرص على التقريب بين ابناء الراحل وباقي الأسرة، ويحرصون على مساندتهم في أوقات الأزمات وحتى في المناسبات السعيدة، فهذا يعد من حسن إدارة العائلة.



تعامل الحماة مع أرملة ابنها المتوفي:

وتابعت:" من الأفضل أن يكون هناك حسن معاملة حيث

تعد زوجة الابن كالابنة تماما وخصيصاً إذا كانت أرملة الابن و ذلك في التعامل معها و في الإحسان إليها في كل شيء، وإذا كانت الحماة ستهادي بناتها فلابد أن تهتم بشراء هدية تشبه هدايا

بناتها تماما من حيث الخامات والموديلات لأرملة ابنها، والاهتمام باختيار ألوان راقية ولا ترتبط بالحزن مطلقاً.

إتيكيت التعامل مع أطفال الابن المتوفي:

واستكملت:"عند التعامل مع أطفال الابن المتوفي يفضل أن يكون الاهتمام زائد قليلاً عن الاحفاد الآخرين، ولكن بصورة غير مبالغ فيها كي لا ينشأ حقد وكراهية بين الأطفال، لكن محاولة ودهم بشكل متكرر، والسؤال والاطمئنان عليهم بشكل دوري وتلبية طلباتهم التي يريدونها، مع الاهتمام بالتواجد الفعلي لكي يشعروا بوجود من يشعر بهم ويحنو عليهم.

إتيكيت التعامل مع أرملة الابن المتوفي في المناسبات:

وتقول:" في حالة

التواجد في المناسبات

يفضل الحرص على تواجد زوجة الابن فتواجدها أمر هام مع العائلة لمشاركتهم المناسبات الخاصة و العامة والاحتفالات مع عدم التطرق للحديث عن المتوفي أو سبب الوفاة فدائما يتكاتف الجميع لإسعاد هذه الأسرة الحزينة".

إتيكيت تعامل السلائف مع الأرملة :

من جانب آخر يجب على

السلفة ألا تركز حديثها على محاسن زوجها و مدى تعلقه بها وبأولاده، أو أن تذكر مشتريات الزوج لأولاده و لها بشكل دائم و زائد، أيضاً لا يصح أن تقارن السلفة حياتها بحياة سلفتها المتوفي زوجها و بأنها لا تستطيع التفكير فيما حدث لها

لأن كل هذه الأمور تحزن قلب الأرملة وتسبب في الضغط على اعصابها وربما تفضل السلفة الأرملة الابتعاد بأطفالها حتي لا تتعرض لتلك الكلمات المحزنة.











