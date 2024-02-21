مسلسل الكبير أوى.. نصائح لتقوية علاقة أبنائك ببعضهم مثل جونى والكبير

MENAFN - Youm7) ينتظر محبو مسلسل "الكبير أوى" الجزء الثامن المقرر عرضه فى رمضان 2024، بطولة بطولة أحمد مكى، محمد سلام، رحمة أحمد، ومجموعة من النجوم وتأليف وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وظهر خلال أجزاء المسلسل المختلفة مدى قوة العلاقة بين الشقيقين جونى والكبير، وحتى تقوى علاقة أطفالك ببعضهما، يجب اتباع النصائح التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "understood".





نصائح لتقوية علاقة أطفالك ببعضهماتوجيه طاقتهم

يجب توجيه طاقة الأطفال نحو الأنشطة التى يمكن من خلالها استغلال طاقتهم فى أشياء مفيدة، مثل ترتيب المكعبات وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة وغيرها من الأنشطة المختلفة.

أبطال مسلسل الكبير





أفصلهم عن بعضهم

فى بعض الأحيان يتسبب قضاء الأطفال الكثير من الوقت معًا إلى الاحتكاك، لذلك يفضل فصل الأطفال عن بعضهم لبعض الوقت، مثل مطالبتهم بممارسة أنشطة مختلفة خاصة بهم كوسيلة للاستكشاف والتجربة دون مقارنة أنفسهم بإخوتهم.





التحكيم فى المشاجرات

يفضل عند مشاجرة الأطفال مع بعضهم بالإنصات جيداً لهم للتحكيم بينهم بطريقة موضوعية، والتوصل إلى حل جيد لكل منهما.

أحمد مكى ومحمد سلام





خلق تقاليد عائلية

يجب ابتكار روتين عائلى مثل الجلوس معاً ومشاهدة التليفزيون وتناول وجبة غذائية، أو ممارسة ألعاب جماعية مرة فى الأسبوع، ما يساعد على تقوية العلاقة بين الأطفال.





تكوين فريق بالأعمال المنزلية

يجب اختيار المهام التي يمكن للأطفال المشاركة فى القيام بها مثل غسل الأطباق.





التخطيط لقضاء عطلات عائلية

الابتعاد عن الروتين المعتاد والتخطيط لقضاء عطلات عائلية يساعد الأطفال على تقوية العلاقة والاستمتاع معاً.





تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الجماعية

يفضل بعض الأطفال مشاهدة مباريات كرة القدم أو ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، وهنا يجب على الوالدين تشجيعهم على ممارسة هذه الأنشطة المشتركة حتى تقوى علاقتهم.