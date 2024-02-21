مسلسل الكبير أوى.. نصائح لتقوية علاقة أبنائك ببعضهم مثل جونى والكبير

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- Youm7) ينتظر محبو مسلسل "الكبير أوى" الجزء الثامن المقرر عرضه فى رمضان 2024، بطولة بطولة أحمد مكى، محمد سلام، رحمة أحمد، ومجموعة من النجوم وتأليف وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وظهر خلال أجزاء المسلسل المختلفة مدى قوة العلاقة بين الشقيقين جونى والكبير، وحتى تقوى علاقة أطفالك ببعضهما، يجب اتباع النصائح التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "understood".
نصائح لتقوية علاقة أطفالك ببعضهما
توجيه طاقتهم
يجب توجيه طاقة الأطفال نحو الأنشطة التى يمكن من خلالها استغلال طاقتهم فى أشياء مفيدة، مثل ترتيب المكعبات وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة وغيرها من الأنشطة المختلفة.
أبطال مسلسل الكبير
أفصلهم عن بعضهم
فى بعض الأحيان يتسبب قضاء الأطفال الكثير من الوقت معًا إلى الاحتكاك، لذلك يفضل فصل الأطفال عن بعضهم لبعض الوقت، مثل مطالبتهم بممارسة أنشطة مختلفة خاصة بهم كوسيلة للاستكشاف والتجربة دون مقارنة أنفسهم بإخوتهم.
التحكيم فى المشاجرات
يفضل عند مشاجرة الأطفال مع بعضهم بالإنصات جيداً لهم للتحكيم بينهم بطريقة موضوعية، والتوصل إلى حل جيد لكل منهما.
أحمد مكى ومحمد سلام
خلق تقاليد عائلية
يجب ابتكار روتين عائلى مثل الجلوس معاً ومشاهدة التليفزيون وتناول وجبة غذائية، أو ممارسة ألعاب جماعية مرة فى الأسبوع، ما يساعد على تقوية العلاقة بين الأطفال.
تكوين فريق بالأعمال المنزلية
يجب اختيار المهام التي يمكن للأطفال المشاركة فى القيام بها مثل غسل الأطباق.
التخطيط لقضاء عطلات عائلية
الابتعاد عن الروتين المعتاد والتخطيط لقضاء عطلات عائلية يساعد الأطفال على تقوية العلاقة والاستمتاع معاً.
تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الجماعية
يفضل بعض الأطفال مشاهدة مباريات كرة القدم أو ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، وهنا يجب على الوالدين تشجيعهم على ممارسة هذه الأنشطة المشتركة حتى تقوى علاقتهم.
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