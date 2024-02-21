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عروض فنية من فلسطين والهند بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

2/21/2024 4:32:35 AM
(MENAFN- Youm7) شهد مسرح فوزى فوزى بأسوان عددا من العروض الفنية فى اليوم الثانى
لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشرة، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير.



وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، قدمت عدة عروض فنية، منها لفرقة فلسطين للفنون الشعبية، ما لاقى تفاعلا كبيرا، وقدمت خلاله الفرقة مجموعة من فقراتها الفنية منها "دمى فلسطيني، جيناك يا فلسطين"، وتأسست فرقة الفالوجا الفلسطينية للفنون الشعبية عام 1984، وتعمل على حفظ ونقل التراث الفلسطيني بكل أصالته وثرائه حيث تقدم عروضها عبر المشاركة لسنوات طويلة في مختلف المهرجانات الدولية وترفع شعار "الفن مقاومة" مؤكدة على هويتها الفلسطينية وحقها في الحياة والحرية.



وقدمت فرقة الهند للفنون الشعبية رقصات تراثية وتقليدية معبرة عن تاريخ وثقافة الهند والمستوحاة من القصص والملاحم الهندية القديمة بحركاتها القوية والرشيقة، واستخدامها الأقنعة والأزياء الملونة، وقدمت الفرقة رقصة "تشاو" المعبرة عن فنون القتال، وتُستخدم حركات الرقص للدفاع عن النفس والتعبير عن القوة والشجاعة، منها رقصتي "تانداف" و"نريتيا".



وشهدت الفعاليات عرضا لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، وقدمت الفرقة تابلوهات راقصة مستوحاة من الفلكلور السكندري منها "الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني"، وهي إحدى الفرق المميزة بهيئة قصور الثقافة وشاركت في الكثير من المهرجانات والمسابقات الدولية والأسابيع الثقافية المصرية بدول مختلفة عربية وأجنبية، وحازت على كثيرا من الجوائز.



حضر الفعاليات الفنان سامح يسري، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والفنان ماهر كمال مخرج حفلي الافتتاح والختام، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.



المهرجان ينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ويقدم عروضه الفنية في 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.












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