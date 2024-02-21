تعرف على أبرز الآثار المصرية فى متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك

(MENAFN
- Youm7) يضم متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك آثارا ومقتنيات من جميع أنحاء العالم، ويعد أحد أكبر المتاحف العالمية، وقد تم افتتاحه في مثل هذا اليوم 20 فبراير 1872، وبدأ في التوسع حتى أصبح أحد أكبر ثلاثة متاحف في العالم، متخطيًا متحف اللوفر من حيث الضخامة والمساحة التي تخطت الـ2 مليون قدم، ويضم بداخله أكثر من 3 ملايين قطعة.
كما يمتلك متحف المتروبوليتان مجموعة من المعروضات التى ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك بخلاف القطع التى تمكنت مصر من استردادها من قبل وكانت قد خرجت بطريقة غير مشروعة وعرضت بالمتحف، لكن تمت عودتها إلى مصر مرة أخرى، ويضم المتحف 17 إدارة تنسيقية لعرض ودراسة قطع فنية وأثرية من العصور والحضارات المختلفة حول العالم.
تمثال أمنحتب الثانى
تؤدى بوابة المتحف الرئيسة إلى القاعة الكبرى أو البهو، الذى ينتصب فيه تمثال ضخم يبلغ عمره نحو أربعة آلاف عام للملك أمنحتب الثانى (سابع ملوك الأسرة الفرعونية الـ18) جالساً إلى يمين البهو المؤدى إلى القسم المصري، ويضم القسم نحو 26 ألف قطعة ذات أهمية فنية وثقافية وتاريخية تعود إلى العصر الحجرى القديم فى مصر، وصولاً إلى العصر الرومانى فى القرن الرابع.
لوحة الفنان حامد عبد الله
بحسب صفحة اللوحة على موقع "متحف المتروبوليتان للفنون" فإن اللوحة التى تحمل عنوان (حاملات الماء) رسمت عام 1956، وهى واحدة من أكثر أعمال حامد عبد الله شهرة، هذه اللوحة الكبيرة الحجم على الورق تجسد نوع الشكل المتحرك أو مجسمات الكتابة التي طورها الفنان لأول مرة في الأربعينيات، اللوحة عبارة عن صورة ومثال على الخط العربي أو الخط.
لوحة الفنان حامد عبدالله
ثلاث تماثيل النادرة للملكة حتشبسوت
مخطوط عربى
منحوتة مصرية من القرن17ق.م
رسم عصفور على صخره من الحجر الجيري لفنان مصرى قديم
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