تعرف على أبرز الآثار المصرية فى متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك

MENAFN - Youm7) يضم متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك آثارا ومقتنيات من جميع أنحاء العالم، ويعد أحد أكبر المتاحف العالمية، وقد تم افتتاحه في مثل هذا اليوم 20 فبراير 1872، وبدأ في التوسع حتى أصبح أحد أكبر ثلاثة متاحف في العالم، متخطيًا متحف اللوفر من حيث الضخامة والمساحة التي تخطت الـ2 مليون قدم، ويضم بداخله أكثر من 3 ملايين قطعة.

كما يمتلك متحف المتروبوليتان مجموعة من المعروضات التى ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك بخلاف القطع التى تمكنت مصر من استردادها من قبل وكانت قد خرجت بطريقة غير مشروعة وعرضت بالمتحف، لكن تمت عودتها إلى مصر مرة أخرى، ويضم المتحف 17 إدارة تنسيقية لعرض ودراسة قطع فنية وأثرية من العصور والحضارات المختلفة حول العالم.





تمثال أمنحتب الثانى

تؤدى بوابة المتحف الرئيسة إلى القاعة الكبرى أو البهو، الذى ينتصب فيه تمثال ضخم يبلغ عمره نحو أربعة آلاف عام للملك أمنحتب الثانى (سابع ملوك الأسرة الفرعونية الـ18) جالساً إلى يمين البهو المؤدى إلى القسم المصري، ويضم القسم نحو 26 ألف قطعة ذات أهمية فنية وثقافية وتاريخية تعود إلى العصر الحجرى القديم فى مصر، وصولاً إلى العصر الرومانى فى القرن الرابع.





لوحة الفنان حامد عبد الله

بحسب صفحة اللوحة على موقع "متحف المتروبوليتان للفنون" فإن اللوحة التى تحمل عنوان (حاملات الماء) رسمت عام 1956، وهى واحدة من أكثر أعمال حامد عبد الله شهرة، هذه اللوحة الكبيرة الحجم على الورق تجسد نوع الشكل المتحرك أو مجسمات الكتابة التي طورها الفنان لأول مرة في الأربعينيات، اللوحة عبارة عن صورة ومثال على الخط العربي أو الخط.

لوحة الفنان حامد عبدالله





ثلاث تماثيل النادرة للملكة حتشبسوت





مخطوط عربى





منحوتة مصرية من القرن17ق.م





رسم عصفور على صخره من الحجر الجيري لفنان مصرى قديم



