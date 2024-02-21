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اكتشاف اثنين من أقدم أجهزة الكمبيوتر الشخصى فى العالم بلندن

2/21/2024 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) قد تعتقد أن جهاز
الكمبيوتر المكتبى
الخاص بك قديما، لكن عليك أن تعيد ترتيب أفكارك بهذا الشأن بعدما تم اكتشاف اثنين من أقدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى العالم "عمرهما 50 عاما" أثناء عملية ترتيب منزل فى لندن.

يقول بريندان أوشي، رئيس شركة Just Clear التي اكتشفت هذه الحواسيب القديمة لموقع ديلى ميل: "لم أتخيل أبدًا أننا سنعثر على شيء مهم جدًا في مجال التكنولوجيا وتاريخ الحوسبة".

وكان موظفو شركة
Just Clea، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما اكتشفوا هذه القطع الأثرية المذهلة مخبأة تحت كومة من الصناديق وتقول الشركة إنها تحاول إنقاذ أو إعادة استخدام أكبر عدد ممكن من العناصر ولكن لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذه العناصر.

يقول أوشي إن الفريق حاول البحث عبر الإنترنت عن مزيد من المعلومات، لكنه تعثر حتى تواصل مع خبير كمبيوتر مضيفا: "لقد دُفنت أجهزة الكمبيوتر تحت كنز من الصناديق، واعتقدنا في البداية أنهما قطعتان جميلتان من تاريخ الحوسبة في السبعينيات".

وتابع :"ومع ذلك، بعد التشاور مع مستشارينا وإجراء الأبحاث بمرور الوقت، أدركنا أننا اكتشفنا في الواقع عنصرين نادرين للغاية، لا يوجد منهما سوى ثلاثة فقط في العالم".

وبدلاً من إعادة تدويرها، سيتم عرض هذه القطع المهمة من تاريخ الكمبيوتر في معرض في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينجستون.




أقدم كومبيوتر شخصى

وتم إطلاق جهاز Q1 باستخدام معالج Intel 8008 الجديد تمامًا كأول كمبيوتر شخصي متكامل، وهذا يعني أن جميع أجهزة الكمبيوتر مثل الشاشة ولوحة المفاتيح وحتى الطابعة كانت في وحدة واحدة.

وكان هذا أيضًا أول "كمبيوتر شخصي" يعمل على معالج دقيق ذى شريحة واحدة حيث يقول بول نيف، الذي يشارك في تنسيق المعرض: "لم يكن ليجرى تطوير أجهزة كمبيوتر شخصية بدون شركة Q1.








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