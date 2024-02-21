اكتشاف اثنين من أقدم أجهزة الكمبيوتر الشخصى فى العالم بلندن

(MENAFN
- Youm7) قد تعتقد أن جهاز
الكمبيوتر المكتبى
الخاص بك قديما، لكن عليك أن تعيد ترتيب أفكارك بهذا الشأن بعدما تم اكتشاف اثنين من أقدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى العالم "عمرهما 50 عاما" أثناء عملية ترتيب منزل فى لندن.
يقول بريندان أوشي، رئيس شركة Just Clear التي اكتشفت هذه الحواسيب القديمة لموقع ديلى ميل: "لم أتخيل أبدًا أننا سنعثر على شيء مهم جدًا في مجال التكنولوجيا وتاريخ الحوسبة".
وكان موظفو شركة
Just Clea، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما اكتشفوا هذه القطع الأثرية المذهلة مخبأة تحت كومة من الصناديق وتقول الشركة إنها تحاول إنقاذ أو إعادة استخدام أكبر عدد ممكن من العناصر ولكن لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذه العناصر.
يقول أوشي إن الفريق حاول البحث عبر الإنترنت عن مزيد من المعلومات، لكنه تعثر حتى تواصل مع خبير كمبيوتر مضيفا: "لقد دُفنت أجهزة الكمبيوتر تحت كنز من الصناديق، واعتقدنا في البداية أنهما قطعتان جميلتان من تاريخ الحوسبة في السبعينيات".
وتابع :"ومع ذلك، بعد التشاور مع مستشارينا وإجراء الأبحاث بمرور الوقت، أدركنا أننا اكتشفنا في الواقع عنصرين نادرين للغاية، لا يوجد منهما سوى ثلاثة فقط في العالم".
وبدلاً من إعادة تدويرها، سيتم عرض هذه القطع المهمة من تاريخ الكمبيوتر في معرض في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينجستون.
أقدم كومبيوتر شخصى
وتم إطلاق جهاز Q1 باستخدام معالج Intel 8008 الجديد تمامًا كأول كمبيوتر شخصي متكامل، وهذا يعني أن جميع أجهزة الكمبيوتر مثل الشاشة ولوحة المفاتيح وحتى الطابعة كانت في وحدة واحدة.
وكان هذا أيضًا أول "كمبيوتر شخصي" يعمل على معالج دقيق ذى شريحة واحدة حيث يقول بول نيف، الذي يشارك في تنسيق المعرض: "لم يكن ليجرى تطوير أجهزة كمبيوتر شخصية بدون شركة Q1.
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