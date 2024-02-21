تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير

MENAFN - Youm7) شهد المتحف المصرى الكبير اليوم 21 فبراير، تعامد شعاع الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى داخل بهو المتحف، ويتوالى الاحتفال بتلك الظاهرة التي تكررت للمرة الخامسة على التوالي بعد مجموعة من التجارب والدراسات التي أقيمت على الظاهرة في 2019، وتم الإعلان عنها في المتحف الكبير في عام 2020.

ويتم ربط فعالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في المتحف الكبير، وتحديدا في بهو المتحف، بالفعالية الأصلية التي يشهدها معبد أبو سمبل، ويتم الاحفتال بها سنويًا بهدف ترويج وتنشيط السياحة، والعمل على إظهار مدى روعة الحضارة المصرية القديمة.

تستغرق مدة تعامد الشمس عادة في معبد أبو سمبل من 20 دقيقة وقد تصل إلى 25 دقيقة، وذلك بعد أن تشرق الشمس على قدس الأقداس وتخترق أشعتها الممر الأمامي لمدخل المعبد وتحديدًا على وجه رمسيس الثاني، ويحدث ذلك مرتين كل عام، لذلك يتم الاحتفال بذلك الحدث النادر الذي يؤكد على عبقرية المصري القديم في علوم الفلك والبناء، ويحضر تلك الاحتفالية آلاف الزوار والسائحين ليستمتعوا بهذه الظاهرة.

تعامد الشمس





تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني



