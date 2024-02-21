العثور على مقابر رومانية عمرها 1800عام في بلغاريا وزجاجات لجمع دموع المشيعين

MENAFN - Youm7) قال علماء الآثار، إن قبرين تم اكتشافهما في شمال بلغاريا، يرويان "قصة عائلية حزينة" عن ملاك الأراضي الرومان الأثرياء الذين توفي أطفالهم قبلهم في القرن الثالث الميلادي، وفقا لما نشره موقع " livescience".

عثر مزارع بشكل غير متوقع على القبور في ديسمبر الماضى ، أثناء حرث حقله في قرية نوفا فاربوفكا، ولأن هذه المنطقة كانت مقاطعة رومانية تسمى مويسيا في العصور القديمة ، فقد جاء علماء الآثار من متحف التاريخ الإقليمي فيليكو تارنوفو للتنقيب في القبور.

تم بناء كلا القبرين من الطوب، مع بطانة من الجبس على الجدران وطبقة كبيرة من الحجر الجيري تغطيهما، كان أكبرهما يبلغ طوله حوالي 10 أقدام (3 أمتار) ويحتوي على رفات شخصين بالغين – رجل وامرأة كان عمرهما يتراوح بين 45 إلى 60 عامًا عند الوفاة – مدفونين مع المجوهرات والعملات المعدنية والأواني الخزفية والزجاجية.

يحتوي القبر الأصغر، الذي تم صنعه في وقت سابق إلى حد ما، على هيكل عظمي لطفل يبلغ من العمر 2 إلى 3 سنوات وميدالية برونزية نادرة تصور زيارة الإمبراطور الروماني كركلا (حكم من 198 إلى 217 م) في عام 214 م إلى بيرجامون ، في آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)، حيث سعى إلى معبد أسكليبيوس، إله الشفاء وقد يمثل القبران معًا المثوى الأخير للعائلة.

قال كالين تشاكاروف ، عالم الآثار بمتحف التاريخ الإقليمي في فيليكو تارنوفو ، الذي قام بالتنقيب في المدافن مع زملائه نيدكو إلينسكي وميهايلا تومانوفا، إن ميدالية كركلا يمكن أن تشير إلى أصل من آسيا الصغرى لشاغلي القبور، وهو ما يتوافق مع حقيقة أن نيكوبوليس أد إيستروم تم بناؤها بشكل رئيسي من قبل المستوطنين.

وأضاف تشاكاروف: "بالطبع، نحن نبحث عن فرصة لإجراء تحليلات الحمض النووي وغيرها من التحليلات التي لا يستطيع متحفنا تحمل تكاليفها، لمعرفة ما إذا كانت هذه الفرضية صحيحة".

ولا تزال القطع الأثرية المكتشفة أثناء التنقيب قيد المعالجة في مختبر المتحف، حيث تخضع للحفظ والترميم وتشمل هذه الأشياء المستخدمة خلال حياة المتوفى، وكذلك تلك التي سترافقه في الحياة الآخرة، وبالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من الخرز الزجاجي والذهب، كان هناك ست عملات معدنية تعود إلى ما بين 200 و 225 ميلادية، بالإضافة إلى مصباح وحذاء جلدي وعدة زجاجات زجاجية، ثلاث منها "لاكريماريا" وهي قوارير صغيرة للتجميع دموع المشيعين .

وقال تشاكاروف: "أعتقد أنها قصة عائلية حزينة من النصف الأول من القرن الثالث". "رضيع ميت، دفنه والديه، وكان مثواه الأخير في نفس المكان الذي دفنوا فيه طفلهم".